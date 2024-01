Politie pakt autodief in Utrecht en vindt aanzienlijke hoeveelheid harddrugs van het slachtoffer in de gestolen auto

De politie kreeg zondagavond een melding over een gewelddadige autodiefstal op de Rooseveltlaan in Utrecht. Voor de diefstal kon een verdachte worden opgepakt, maar het slachtoffer bleek zelf ook het een en ander op zijn kerfstok te hebben.

Agenten kregen zondagavond rond 20.35 uur een melding over een gewelddadige autodiefstal op de Rooseveltlaan in de wijk Kanaleneiland. De verdachte viel de eigenaar van de auto aan met een slagwapen, waardoor de man gewond raakte.

De politie deed uitgebreid onderzoek in de omgeving en vond de gestolen auto uiteindelijk op de Griffioenlaan. Een man die voldeed aan het signalement werd aangehouden op de Drommedarislaan, vlak bij de plek waar de gestolen auto werd teruggevonden.

‘Slachtoffer’

“Bij het onderzoek aan de ontvreemde auto ontdekten agenten dat de eigenaar niet alleen zijn auto zag verdwijnen maar ook een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs die hij vervoerde”, laat de politie weten.

In de auto van het ‘slachtoffer’ bleek namelijk tussen de 300 en 500 gram verpakte cocaïne te liggen. De eigenaar van de auto is vervolgens aangehouden voor het bezit van en de handel in verdovende middelen. Ook in zijn huis en garage lagen nog meerdere zakjes met cocaïne en een hoeveelheid geld.

De verdachten, een 22-jarige en een 41-jarige inwoner van Utrecht zitten vast voor verder onderzoek.