Politie pakt twee verdachten op uit top van Utrechtse drugshandel

De politie heeft woensdag vier verdachten aangehouden voor drugsgerelateerde delicten. Twee van de verdachten zouden volgens de politie tot de top van de Utrechtse drugshandel behoren.

De aangehouden verdachten zijn vier Utrechtse mannen van 23, 23, 26 en 28 jaar oud. De twee hoofdverdachten worden verdacht van grootschalige handel in cocaïne en heroïne in Utrecht en transport van de drugs naar het buitenland. De twee anderen zouden een beperktere rol hebben gehad.

De politie deed op vier locaties huiszoekingen: in Utrecht-Noord, Utrecht-Zuid, Nieuwegein en Soesterberg. Daarbij werden kilo’s harddrugs met een straatwaarde van meer dan 150.000 euro, een grote hoeveelheid contant geld en een vuurwerpen in beslag genomen.

Eind vorig jaar werden in Utrecht zestien straatdealers opgepakt die na politieonderzoek naar voren waren gekomen. In de tussentijd liep ook het onderzoek waarin nu dus vier verdachten zijn aangehouden.

‘Jouw uitweg’

Burgemeester Dijksma is blij met de aanhoudingen. “Samen met politie en Openbaar Ministerie treden we op tegen drugshandel. Veel daarvan gebeurt op de achtergrond. De acties van deze week zijn een zichtbaar resultaat van die inspanningen. We werken hiermee aan terugdringen van de ontwrichtende effecten van drugs onder veelal jonge Utrechters. Zij verdienen een mooie toekomst in een stad waar iedereen zich thuis en veilig voelt.”

De politie, het OM en de gemeente proberen onder meer met het programma ‘Jouw uitweg’ jongeren te helpen die betrokken zijn geraakt bij drugscriminaliteit, maar ermee willen stoppen. Jongeren die in deze situatie zitten kunnen via Whatsapp of telefonisch contact opnemen met het telefoonnummer 0627924328 en zo advies en passende hulp krijgen.