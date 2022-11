Politie pakt vier verdachten op voor stelen van krasloten; ook winkel in Utrecht slachtoffer

De politie heeft de afgelopen dagen vier verdachten aangehouden voor het stelen van krasloten bij verschillende supermarkten en winkels door heel Nederland. Ook zeker één winkel in Utrecht werd slachtoffer.

Volgens de politie hielden meerdere daders zich afgelopen augustus langdurig op bij de servicebalie van een supermarkt in Utrecht. Ze wachtten totdat het personeel even niet oplette, om meerdere krasloten te kunnen stelen. Vervolgens sloegen ze op de vlucht. Toen de politie in september een soortgelijke melding kreeg en de mogelijke daders herkend werden van de diefstal in augustus, kreeg de politie het vermoeden dat de daders vaker hebben toegeslagen.

Na contact met politieagenten in andere steden, kwamen vier verdachten in beeld. Zij konden vervolgens gelinkt worden aan zeker dertien diefstallen in winkels in Haaren, Hendrik-Ido-Ambacht, Rosmalen, Tilburg, Utrecht en Zwolle. Ze bleken niet alleen krasloten, maar ook postzegels gestolen te hebben.

De politie heeft de afgelopen dagen op verschillende plekken vier verdachten gearresteerd voor de diefstallen. Het gaat om een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 37-jarige man uit Dordrecht en twee mannen van 21 en 22 jaar uit Papendrecht. Ze worden voorgeleid voor de rechter-commissaris.

