Politie toont beelden van man die grote tv steelt bij MediaMarkt in Utrecht

De politie heeft via sociale media beelden gedeeld van een man die met een karretje een grote tv steelt bij de MediaMarkt in Utrecht. De dader is nu nog onherkenbaar in beeld.

De diefstal gebeurde op dinsdag 23 augustus. Op de beelden is te zien dat de man de tv op een karretje heeft gezet. Hij loopt met het karretje naar de klantenservice, waar hij een van de medewerkers wat vragen stelt. De man loopt vervolgens ongestoord met de tv de winkel uit.

De politie heeft de dader op de beelden nu nog onherkenbaar gemaakt, in de hoop dat hij zichzelf komt melden. Mocht hij dat niet doen, dan worden beelden gedeeld waarop de man wel herkenbaar is.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Politie Eenheid Midden-Nederland (@politie_eenheid_midden_nl)

