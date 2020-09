Politie toont beelden van verdachten rellen Kanaleneiland

De politie heeft beelden verspreid van verdachten die betrokken zijn bij de rellen in Kanaleneiland. Op 14 augustus was het onrustig in de Utrechtse wijk en moest de Mobiele Eenheid optreden.

Tijdens de ongeregeldheden werden bushokjes en auto’s vernield, werd er vuurwerk afgestoken en gooiden jongeren met stenen. Er waren tientallen mensen betrokken bij de rellen.

Nadat het in Kanaleneiland onrustig was geweest ontstonden er in de daaropvolgende dagen ook ongeregeldheden in andere wijken in de stad. In totaal zijn er al meer dan 50 mensen gearresteerd.

De politie heeft nu beelden vrijgegeven van acht verdachten waar ze nog op zoek naar is.