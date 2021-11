Politie Utrecht arresteert vijftien drugsdealers in onder meer Hoograven en Kanaleneiland

De politie heeft tijdens een aantal actiedagen eind oktober en begin november vijftien drugsdealers aangehouden in Hoograven, Kanaleneiland en Bilthoven. De vijftien worden verdacht van verschillende drugsgerelateerde delicten.

De vijftien verdachten zijn allen op heterdaad aangehouden. Ze hadden op dat moment verschillende soorten harddrugs, geld, telefoons en dealerbenodigheden bij zich die in beslag zijn genomen. De politie heeft ook auto’s en scooters die bij het dealen werden gebruikt in beslag genomen.

Een eerste groep verdachten, in de leeftijd van 19 tot 28 jaar, is inmiddels op een snelrechtzitting veroordeeld tot gevangenisstraffen van tussen de twee en tien maanden. Hun voorarrest werd verlengd, waardoor de verdachten vast blijven zitten tot ze hun straf hebben uitgezeten. Op 18 november is een tweede snelrechtzitting.

De aanhoudingen kwamen voort uit maandenlang onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in de Utrechtse wijken Hoograven en Kanaleneiland. De onderzoeken maken deel uit van de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit, waarvoor de politie, het OM en de gemeente Utrecht samenwerken.

‘Snel en kundig optreden’

“Dankzij het snelle en kundige optreden van de politie konden deze verdachten worden opgepakt. Samen met de politie, het OM en partners pakken we drugscriminaliteit aan om onze jeugd en onze stad te beschermen”, zegt burgemeester Sharon Dijksma.

“We zien namelijk een toename en een verharding van de drugscriminaliteit in Utrecht. We stellen grenzen, via bijvoorbeeld deze aanhoudingen. Maar minstens zo belangrijk is dat we mensen perspectief bieden op een mooi leven zonder criminaliteit. Bijvoorbeeld via lessen op school, job coaching, oudertrainingen en persoonlijke begeleiding van jongeren die al met één been in de drugscriminaliteit staan.”