Politie Utrecht deelt opnieuw foto van verdachte straatroof Oudegracht in februari, slachtoffer revalideert nog

De politie heeft voor de derde keer aandacht gevraagd voor een straatroof die op 11 februari plaatsvond op de Oudegracht. De verdachte van die straatroof, waarbij een 65-jarige vrouw zwaargewond raakte, is nog niet opgepakt. Het slachtoffer is nog altijd aan het revalideren.

“Iemand moet toch weten wie dit is?”, schrijft de politie op Facebook bij een foto van de verdachte. De man op de foto wordt ervan verdacht dat hij op 11 februari rond 7.40 uur een 65-jarige vrouw van haar tas heeft beroofd. De vrouw liep die dag ter hoogte van de Kruidvat toen plotseling haar tas van haar schouder werd getrokken.

De dader ging er met de tas vandoor. Het slachtoffer raakte bij zwaargewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze bleek een scheurtje in haar heup te hebben. De politie meldt nu dat het slachtoffer nog altijd aan het revalideren is en veel in een rolstoel zit.

Opsporing Verzocht

Na de straatroof werd al verschillende keren aandacht aan de zaak besteed. De foto van de verdachte werd onder meer getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht, maar de politie weet bijna een half jaar later nog niet wie hij is.

“Deze man loopt nog steeds vrij rond! Daarom zijn wij op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben en dit nog niet gedeeld hebben met ons”, schrijft de politie. Mensen die alsnog tips hebben over de zaak, kunnen contact opnemen met de politie.