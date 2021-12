Politie Utrecht neemt opnieuw vuurwerk in beslag in woning Ondiep

De politie heeft opnieuw een hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen in Ondiep. Agenten gingen af op een melding dat er mogelijk vuurwerk in de woning lag en dat bleek te kloppen.

Agenten hebben het gevonden vuurwerk in beslag genomen. Dat wordt door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd, schrijft de politie Utrecht-Noord op Instagram.

Vorige week was het bij een andere woning in de wijk ook al raak, toen er 26 kilo vuurwerk werd aangetroffen. In november werd in een huis in Ondiep 286 kilo vuurwerk ontdekt. De politie hield destijds een 20-jarige Utrechter aan voor het bezit ervan.