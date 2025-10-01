 Politie Utrecht nog steeds op zoek naar ‘nepagent’ Politie Utrecht nog steeds op zoek naar ‘nepagent’
De verdachte
Een jonge Utrechtse oplichter die zich eerder voordeed als nepagent, is nog steeds niet gevonden. De politie roept opnieuw op om contact met hen op te nemen als iemand over meer informatie beschikt. 

Half augustus is een oudere vrouw slachtoffer geworden van de jonge oplichter. De verdachte deed zich voor als nepagent en wist op deze manier bij de vrouw binnen in huis te komen. Hij wist een kistje met contant geld, haar telefoon en pinpas mee te nemen. In totaal bedraagt de gestolen buit meer dan 40.000 euro. 

De politie vraagt om contact op te nemen, mocht iemand over meer informatie beschikken. Vanwege de leeftijd van de oplichter werd hij eerder geblurd getoond. Inmiddels is het volledige beeld zichtbaar.

Foto van de verdachte

