Politie: ‘Utrecht Noord wordt al dagenlang geteisterd door koplampdieven’

Koplampen van Volvo’s en Volkswagens zijn momenteel niet veilig in Utrecht Noord. De politie meldt dat er al dagenlang dieven actief zijn die het op deze onderdelen gemunt hebben.

Het gaat om de wijken Overvecht, Zuilen, Ondiep, Geuzenwijk en Pijlsweerd. De politie adviseert mensen die in het bezit zijn van een Volvo of Volkswagen met een ‘duurder type’ koplamp om het voertuig zoveel mogelijk binnen te zetten, in het zicht of in het zicht van camera’s.

“Zie je een verdachte situatie? Bel 112, noteer kentekens, signalementen en film als dit mogelijk is”, aldus de politie