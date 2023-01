Politie Utrecht valt voor de tweede keer bedrijfspand aan Vlampijpstraat binnen; illegaal gokhuis opgerold

De politie en gemeente hebben afgelopen nacht een inval gedaan in een bedrijfspand aan de Vlampijpstraat in Utrecht, omdat er een vermoeden was dat er illegaal gegokt werd. In het pand waren tijdens de inval inderdaad illegale gokpraktijken aan de gang. Er is 18.900 euro in beslag genomen. De politie was het pand al eens eerder binnengevallen.

De politie had door verschillende meldingen en de eerdere inval ‘sterke aanwijzingen’ dat er ’s nachts werd gegokt in het gebouw aan de Vlampijpstraat. Toen de politie afgelopen nacht opnieuw binnenviel, stuitten agenten op 25 mannen rond verschillende tafels. Op de tafels lagen speelborden, dobbelstenen en andere spelstukken.

De politie heeft 18.900 euro in beslag genomen en gaat verder onderzoek doen naar de betrokkenheid van de mensen die in het pand aanwezig waren. Ook de herkomst van het geld wordt onderzocht.

Een deel van de verdachten had vanwege de eerdere politie-inval al een waarschuwing op zak. De gegevens van de verdachten zijn gedeeld met de Belastingdienst, wat mogelijk leidt tot fiscale maatregelen. Een aantal van hen kreeg een bekeuring omdat ze geen identiteitskaart bij zich hadden. De gemeente Utrecht heeft administratie in beslag genomen en kijkt of er ook bestuurlijke maatregelen genomen moeten worden.