Politie Utrecht wil meer weten over Juan (58) die dood werd gevonden in de Teugelhof: ‘Elk stukje informatie kan helpen’

De politie heeft een oproep gedaan om meer te weten te komen over de man die op 28 september overleden in een woning in de Teugelhof in Utrecht werd gevonden. Het slachtoffer is de 58-jarige Juan Rivera-Trujillo uit Venezuela, die volgens de politie ook bekend is onder de naam Claudia.

Juan Rivera-Trujillo werd op donderdag 28 september overleden aangetroffen in zijn woning aan de Teugelhof. De politie kreeg die dag een melding dat de man al enkele dagen niet meer gezien was en dat er ook geen contact meer met hem was geweest. Agenten gingen vervolgens naar de woning toe en vonden daar het lichaam van de overleden Juan. De recherche heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden en gaat ervan uit dat Juan door een misdrijf om het leven is gekomen.

De recherche hoopt in contact te komen met mensen die het slachtoffer kenden en heeft daarom nu een oproep gedaan. Volgens de politie woonde Juan sinds maart 2023 in de Teugelhof, nadat hij op verschillende plekken in Utrecht had gewoond. Hij woonde onder meer in kraakpanden en was bekend bij verschillende hulpverleningsinstanties in de stad.

Levensstijl

Volgens de politie had het slachtoffer een ‘excentrieke levensstijl’ en was hij een opvallende verschijning. “Hij maakte bijvoorbeeld gebruik van de naam Claudia als hij zich verkleedde als vrouw. Dat kan ook bij mensen een belletje doen rinkelen. Mensen die hem in deze hoedanigheid kennen, zouden we ook graag willen spreken. En dat kan zeker ook anoniem en vertrouwelijk.”

De politie hoopt dus in contact te komen met mensen uit de omgeving van het slachtoffer die meer kunnen vertellen over zijn leven. “Voor de recherche is het ook belangrijk om een beeld te krijgen van het slachtoffer en de dagen voor zijn dood in kaart te brengen. Weet u meer over het slachtoffer of heeft u hem voor donderdag 28 september 2023 nog gezien? Laat het de recherche weten”, aldus de politie.

Dagen voor overlijden

In de oproep vraagt de politie om meer informatie over de dagen voor het overlijden van Juan en over met wie hij omging en met wie hij misschien een conflict had. “We hebben al heel uitgebreid onderzoek gedaan in de buurt en veel mensen gesproken. Maar mocht er nog iemand in de buurt wonen die iets heeft gehoord of gezien en dit nog niet heeft gedeeld met ons, doe dit alsnog. Elk stukje informatie kan helpen.”

De politie heeft foto’s en een video over het slachtoffer verspreid in de hoop dat mensen die meer weten contact opnemen.