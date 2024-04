Politie Utrecht zoekt eigenaren van 200 gestolen sieraden en horloges 

De politie zoekt eigenaren van gestolen sieraden en horloges. Ze zijn eerder deze maand aangetroffen in een woning in Utrecht, de eigenaar van de woning is gearresteerd.

Een 58-jarige man werd op woensdag 3 juni in zijn woning in Utrecht gearresteerd op verdenking van woninginbraken. In zijn woning nam de politie bijna tweehonderd sieraden en horloges in beslag. De politie is nu op zoek naar de eigenaren.

De gestolen sieraden worden volgende maand in enkele opsporingsprogramma’s laten zien. Nu zijn de spullen echter al te zien op Politie.nl