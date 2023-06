Politie Utrecht zoekt getuigen en beelden zware mishandeling 14-jarige op Agavedreef

Na een zware mishandeling op de Agavedreef vorige week woensdag is de politie op zoek naar beelden en getuigen. Het slachtoffer was een 14-jarige Utrechtse jongen. Hij raakte ernstig gewond aan zijn hoofd en gebit, waarvoor hij dezelfde avond in het ziekenhuis is behandeld.

Het incident gebeurde volgens de politie rond 16.45 uur woensdagmiddag 24 mei, in de voetbalkooi aan de Agavedreef. Daar stonden toen twee groepen jongens.

“De ene groep bestond uit ongeveer vier jongens en de andere groep uit tien jongens”, zegt de politie. “De 14-jarige jongen hoorde bij de kleinere groep. Vervolgens ontstond er, door nog onbekende reden, een vechtpartij en werd het slachtoffer in elkaar geslagen. Hij werd door meerdere jongens geschopt en geslagen tegen zijn hoofd. Hierna liep de groep van tien jongens weg uit de voetbalkooi, richting de Japuradreef.”

Signalement

De politie omschrijft de verdachten als tussen de 13 en 16 jaar oud, allemaal met een lichte of licht getinte huidskleur.

Van drie van de verdachten is er al een signalement, dat op de site van de politie te vinden is: