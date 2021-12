Politie Utrecht zoekt getuigen van straatroof op Zamenhofdreef

De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof op de Zamenhofdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Het slachtoffer is een 19-jarige man uit Muiderberg.

Het slachtoffer liep woensdagmiddag 8 december rond 15.00 uur over de Zamenhofdreef toen hij uit het niets geduwd werd. De man schrok daarvan en keek naar degene die hem die duw had gegeven.

Het slachtoffer zag vervolgens dat de man die hem duwde een steekwapen in zijn handen had. Hij wilde spullen van het slachtoffer. Omdat hij nogal intimiderend overkwam, gaf het slachtoffer zijn spullen af. De straatrover ging er vervolgens vandoor in de richting van de Rhonedreef.

De politie is op zoek naar mensen die iets van de straatroof gezien hebben. Op de website van de politie staat een signalement van de verdachte.