Politie valt binnen op zeven plekken en arresteert Utrechter (33) in onderzoek naar drugshandel

De politie heeft dinsdag in een onderzoek naar de handel in harddrugs op zeven locaties invallen gedaan. Daarbij is een 33-jarige inwoner van Utrecht aangehouden en zijn meerdere spullen en geld in beslag genomen.

Een van de plekken waar de politie onderzoek heeft gedaan was bij meubelzaak Silver 11 aan de Amsterdamsestraatweg. Daar stonden dinsdag zwaarbewapende agenten voor de deur om het gebouw te beveiligen. Aan de zijkant van het pand was een raam ingeslagen, vermoedelijk was de politie via deze weg binnengekomen.

Een woordvoerder liet dinsdag al weten dat er vandaag meer bekend zou worden over de acties. Nu laat de politie weten dat er vanwege ‘binnengekomen informatie’ een onderzoek is gestart naar de handel in harddrugs. Naast de meubelzaak is dinsdag bij zes andere plekken ook een inval gedaan.

Aanzienlijke hoeveelheid

Op een van die locaties is volgens de politie een ‘aanzienlijke hoeveelheid’ harddrugs gevonden. “Daarnaast zijn cash geld, twee voertuigen en een aantal dure merkartikelen in beslag genomen”, aldus de politie. Ook is een 33-jarige man uit Utrecht aangehouden. Deze verdachte zit nog vast.

Bij de actie zijn tientallen politiemensen ingezet, waaronder de bewakingseenheid die de locaties gedurende de doorzoekingen bewaakte. Op welke plekken nog meer een inval is gedaan, is niet bekend.