Politie verspreidt beeld van mogelijke dader straatroof in Utrecht waarbij 65-jarige vrouw zwaargewond raakte

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de straatroof in Utrecht waarbij een 65-jarige vrouw ernstig gewond raakte. De straatroof was al in februari, maar de politie is nog op zoek naar de dader. Van hem zijn inmiddels beelden verspreid en in Opsporing Verzocht is vanavond een reconstructie van de straatroof te zien.

De straatroof was op 11 februari aan de Oudegracht in Utrecht. Het 65-jarige slachtoffer liep rond 7.40 uur ter hoogte van de Kruidvat toen plotseling haar tas van haar schouder werd getrokken. De vrouw viel daardoor hard op de grond en raakte ernstig gewond. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht.

De dader ging er met de buitgemaakte tas vandoor. De politie verspreidde in februari al een signalement van de dader en deed een getuigenoproep. In Opsporing Verzocht worden nu ook beelden van de mogelijke dader getoond.