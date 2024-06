Politie verspreidt beelden van verdachte van explosie op Proostwetering in Utrecht

De politie heeft beelden gedeeld waarop een man te zien is die vermoedelijk verantwoordelijk is voor de explosie bij een bedrijfspand aan de Proostwetering in Utrecht. Begin februari raakte door die ontploffing de pui van het gebouw beschadigd.

In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 februari kwam er bij de politie een melding binnen over een explosie aan de Proostwetering. “Het bleek dat de voorgevel van een bedrijfspand op de Proostwetering in Utrecht zwaar beschadigd was. Vermoedelijk was dit veroorzaakt door een vuurwerkbom”, schrijft de politie.

In de zoektocht naar de verdachte zijn nu de beelden gedeeld. “Hij lijkt lang en slank op de beelden. Hij draagt een jas met capuchon (de kleur van de jas kan anders zijn dan op beeld te zien is). Hij heeft een lichte huid. Verder zien we dat hij een opvallend grote neus heeft.”

De verdachte is volgens de politie waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor een explosie in Maarssen en paar dagen later.