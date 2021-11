Politie vindt 286 kilo illegaal vuurwerk in huis in Ondiep; 20-jarige Utrechter aangehouden

De politie heeft zondag een 20-jarige man uit Utrecht aangehouden voor het in bezit hebben van 286 kilo illegaal vuurwerk. De man bewaarde het vuurwerk in een huis in Ondiep.

De politie ging bij de woning in Ondiep langs na meerdere anonieme meldingen over mogelijke handel of verkoop van illegaal vuurwerk. Agenten vonden in het huis dertien dozen met in totaal 286 kilo vuurwerk.

Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd, laat de politie weten. Waar het vuurwerk vandaan komt, wordt nog onderzocht. De 20-jarige verdachte zit nog vast.