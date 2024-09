Politie vindt meerdere wapens in woning in Utrechtse wijk Overvecht

De politie heeft in een woning in de Utrechtse wijk Overvecht meerdere wapens aangetroffen en in beslag genomen. De bewoner van het huis zou ook iemand bedreigd hebben.

De politie ging naar de woning toe om een huiszoeking te doen. In het huis werden een taser, een nepvuurwapen en een uitschuifbare wapenstok gevonden. De bewoner zou ook bedreigingen hebben geuit naar iemand en werd daarom aangehouden door de politie.

De gevonden wapens zijn in beslag genomen en de politie doet verder onderzoek in de zaak. “Nepwapens kunnen net zo gevaarlijk zijn als echte wapens”, aldus de politie op Instagram. “Ze kunnen paniek veroorzaken en leiden tot ernstige incidenten. Het bezit en gebruik (doen alsof) is daarom ook strafbaar.”