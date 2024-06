Politie vindt tientallen sieraden bij verdachte van inbraak Riellaan in Utrecht en zoekt eigenaren

De politie heeft tientallen sieraden gevonden bij een man die onder meer verdacht wordt van een woninginbraak op de Riellaan in Utrecht. De man werd al in mei aangehouden, maar de politie doet nu een oproep om de rechtmatige eigenaren van de sieraden te vinden.

De politie hield de man op 15 mei staande naar aanleiding van een ANPR-melding. De auto kwam in het systeem voor omdat die mogelijk gebruikt is bij een woninginbraak elders in het land. De bestuurder werd dus staande gehouden, waarna agenten sieraden bij hem aantroffen die “naar alle waarschijnlijkheid niet van de man zelf zouden zijn”.

De man kan de agenten geen rij- en kentekenbewijs laten zien, waarna de agenten besluiten hem te fouilleren. In zijn broekzak vinden ze enkele sieraden en ook bij het doorzoeken van de auto worden sieraden gevonden, evenals een breekijzer en schroevendraaier.

De politie heeft foto’s van de aangetroffen sieraden verspreid, in de hoop dat mensen ze herkennen. Mensen die een sieraad herkennen, kunnen zich melden bij de politie. Hieronder staan een aantal van de aangetroffen sieraden. Een volledig overzicht is te vinden op de website van de politie.