Politie vindt vuurwapen en drugs in Utrechts pand dankzij ontsleutelde cryptocommunicatie

De politie heeft zondag panden in Utrecht, Nieuwegein en Culemborg doorzocht nadat in ontsleutelde cryptocommunicatie aanwijzingen waren gevonden voor witwassen en handel in verdovende middelen. In een pand in Utrecht werden onder meer drugs en een vuurwapen aangetroffen.

De politie in Utrecht kwam de handel in verdovende middelen op het spoor dankzij ontsleutelde cryptocommunicatiedata uit een eerder ontmantelde chatdienst. De politie kon in de ontcijferde berichten genoeg aanknopingspunten vinden om verder onderzoek te doen. Dat leidde uiteindelijk tot de doorzoekingen die zondag plaatsvonden in Utrecht, Nieuwegein en Culemborg.

In een pand in Utrecht werd daarbij een grote hoeveelheid geld, drugs, een vuurwapen, pepperspray en spullen ten behoeve van drugshandel aangetroffen. Ook werden verschillende dure auto’s in beslag genomen.

In Culemborg is een 48-jarige man aangehouden op verdenking van witwassen en grootschalige handel in verdovende middelen. Hij zit nog vast en wordt verhoord. De politie sluit niet uit dat er komende tijd nog meer mensen worden aangehouden.

