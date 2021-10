Politie vraagt hulp getuigen in onderzoek zeer kwetsende afbeelding burgemeester Sharon Dijksma

De politie roept getuigen die meer weten over de mensen die met graffiti een zeer kwetsende afbeelding maakten van burgemeester Dijksma in de Leidseveertunnel op zich te melden. De burgemeester deed al aangifte. De politie onderzoekt wie er achter de doodsbedreiging zitten.

Afgelopen woensdag werd er op een muur in de Leidseveertunnel een afbeelding gemaakt met graffiti aangetroffen. De politie spreekt van “extreme uitingen”.

De afbeelding lijkt een galg te tonen waar een persoon aanhangt met een burgemeestersketen, ook zijn de letters DIJK..A geschreven. Volgens burgemeester Sharon Dijksma is hiermee een duidelijke grens overschreden.

De Utrechtse burgemeester Dijksma liet eerder weten: “Van deze en andere bedreigingen doe ik aangifte. Dit raakt mij, mijn gezin en de mensen waarvan ik hou. Er is een grens.” De burgemeester deelde de foto van de afbeelding zelf via haar Instagram-account.

Ongestoord

“Wanneer iemand bedreigd wordt met de dood, is dit strafbaar”, meldt de politie. “Er wordt dan door de politie serieus onderzoek gedaan naar de daders en hun beweegredenen. Dit is zeker ook het geval wanneer politici slachtoffer worden van bedreiging. Zij moeten ongestoord hun werk kunnen doen.”

De politie zoekt mensen die iets hebben gezien in de omgeving van de Leidseveer- of Daalsetunnel. Of die meer kunnen vertellen over het tijdstip waarop de daders bezig waren.

Mensen die iets hebben gehoord over de bedreigingen of daders kunnen zich ook melden. Getuigen kunnen ook anoniem een melding doen.