Politie waarschuwt ouderen voor babbeltrucs door nepagenten: ‘Afgelopen week zeker tien meldingen in centrum van Utrecht’

De politie waarschuwt mensen in Utrecht voor babbeltrucs door nepagenten. Afgelopen week kreeg de politie alleen al uit het centrum van Utrecht zeker tien meldingen van oplichting van met name ouderen.

De oplichters bellen naar ouderen en doen zich voor als agenten. Op die manier proberen ze bijvoorbeeld bankgegevens te krijgen of waardevolle spullen te stelen. Babbeltrucs zijn een bekend probleem, maar het gaat wel om een nieuwe werkwijze.

“Dat mensen zich voordoen als politieagent en daarbij zelfs namen van echte wijkagenten gebruiken, is wel iets nieuws en zorgelijks. Alleen in Utrecht Centrum ontvingen we afgelopen week zeker tien meldingen van met name ouderen”, zegt wijkagent Maarten. “Het erge is dat het vertrouwen van ouderen in de politie hierdoor ook wordt aangetast.”

Meerdere wijkagenten waarschuwen bewoners nu en geven tips om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen. “We roepen ook op om onderstaande preventietips te delen met ouders, grootouders of andere mensen waarvan u weet dat ze kwetsbaar(der) kunnen zijn voor deze criminelen.”

Tekst loopt door onder de tips van de politie

Mensen die een oplichter aan de telefoon hebben gehad, kunnen via 0900-8844 contact opnemen met de politie. “Staat er iemand voor de deur die u niet vertrouwt, bel dan 112. Zo hebben we de kans om een oplichter op heterdaad te pakken.”