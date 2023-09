Politie waarschuwt voor toename van auto-inbraken in Oog in Al in Utrecht

De politie ziet dat er momenteel veel wordt ingebroken in geparkeerde auto’s in de omgeving van de Utrechtse buurt Oog in Al. Bij het zien van verdachte personen of situaties wordt geadviseerd direct het noodnummer 112 te bellen.

De daders hebben het volgens de politie met name gemunt op onderdelen van de auto, zoals bijvoorbeeld de informatieschermen die in veel nieuwe modellen te vinden zijn. Daarnaast wordt ook geadviseerd geen waardevolle spullen achter te laten in het voertuig. “Ook al verlaat u de auto maar kort”, aldus de politie.

Ook wordt geadviseerd de auto zoveel mogelijk in het zicht te zetten of op een verlichte plek te parkeren. Hondeneigenaren worden gevraagd tijdens het uitlaten een extra rondje langs plekken met veel auto’s te lopen. “U kent de buurt als geen ander en ziet wat afwijkt.”

Tot slot wordt aan mensen met een camera gevraagd zich aan te melden bij Camera in Beeld. Hiermee is het voor de politie makkelijker om beelden van een eventueel misdrijf terug te vinden.