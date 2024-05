Politie zoekt agressieve man die iemand uit het niets buiten bewustzijn sloeg op Utrecht Centraal

De politie is een zoektocht gestart naar een volwassen man die op 16 maart iemand buiten bewustzijn heeft geslagen op station Utrecht Centraal. De verdachte is goed te zien op de bewakingscamera’s.

Twee vrienden stapten rond 23.30 uur in de trein die van Amsterdam Centraal naar Utrecht Centraal reed. Ze zaten in een coupé waar een man luid zijn muziek had aangezet. Toen een medepassagier hier iets van zei, reageerde de man volgens de politie direct agressief.

De twee vrienden besloten daarop ergens anders te gaan zitten. Rond 23.50 uur ging het echter alsnog mis toen de trein op station Utrecht Centraal arriveerde.

Buiten bewustzijn

“De vrienden staan op om naar de deuren van de trein te lopen, als de agressieve man een van de vrienden probeert te slaan. Gelukkig mist hij, maar de ander heeft minder geluk. Hij wordt hard, uit het niets, op zijn gezicht geslagen en raakt zelfs buiten bewustzijn”, aldus de politie.

De verdachte is goed te zien op de bewakingscamera’s. “Wij willen graag weten wie hij is of waar hij woont. Heeft u informatie, kent u de man of weet u waar hij woont? Laat het ons dan weten”, schrijft de politie.