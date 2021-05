Politie zoekt anonieme tipgever die naam van mogelijke verdachte noemde in zaak Judit Nyari

Het Team Cold Cases van de politie is op zoek naar een anonieme tipgever over de moord op Judit Nyari. De anonieme tipgever noemde een naam en bracht die in verband met de dood van de toen 25-jarige Nyari. De politie vraagt deze tipgever nu om contact op te nemen voor een vertrouwelijk gesprek, omdat het mogelijk gaat om ‘zeer belangrijke, concrete en essentiële informatie’.

Het lichaam van de 25-jarige Judit Nyari werd op 6 december 1993 in Dronten gevonden, nadat ze voor het laatst werd gezien terwijl ze onderweg was naar Utrecht. Ze werkte vlak voor haar dood in Amsterdam en Utrecht als prostituee. Nyari bleek om het leven te zijn gebracht, maar er is nog altijd geen dader gevonden. De politie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

In een speciale Cold Case-podcast van de politie wordt opnieuw aandacht besteed aan de zaak. Naar aanleiding van de podcastafleveringen hebben al meerdere tipgevers zich gemeld. Het ging om onder meer een vrouw die Judit Nyari kende uit haar jeugd. Uit haar informatie bleek dat Nyari mogelijk bekend was onder een andere naam. De politie deed in een andere podcastaflevering al eens een oproep voor informatie uit zogenoemde zwarte lijsten van tippelzones in Utrecht en Amsterdam.

De politie hoopt nu dus dat de nieuwe anonieme tipgever die een naam noemde contact op wil nemen met de politie. “De anonieme tip die we begin april ontvingen doet sterk vermoeden dat er echt nog mensen zijn die weten wat er met Judit Nyari is gebeurd”, zegt rechercheur Willem Kolkman van Cold Case Team Midden-Nederland in de podcast.

“Om echt aan de slag te kunnen met deze nieuwe informatie hebben we een vertrouwelijk gesprek met de tipgever nodig.” zegt rechercheur Kolkman. “In dat gesprek kunnen we goede afspraken maken voor het afschermen van de identiteit van de tipgever. We hebben daar tal van opties voor. We zijn de tipgever enorm dankbaar voor deze eerste stap. We hopen dat de tipgever ook de tweede stap wil zetten en echt met ons in gesprek wil gaan op een vertrouwelijke manier.”

De tipgever kan volgens de politie het beste vertrouwelijk contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). De hele maand mei is voor de zaak van Judit Nyari het speciale rechtstreekse nummer 06 84 28 58 57 van het TCI beschikbaar. Ook het normale nummer van het Team Nationale Inlichtingen is bereikbaar.