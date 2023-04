Politie zoekt deze man die eerder een drogisterij in Utrecht overviel en daarbij de caissière (23) bedreigde

De politie heeft een foto gedeeld waarop de mogelijke dader te zien is van een overval op een drogisterij in Utrecht. Tijdens het incident werd de 23-jarige caissière bedreigd. Volgens de politie heeft zij hier nog altijd last van.

Maandagmiddag 27 maart kwam rond 16.00 uur een melding binnen bij de politie over een overval op een drogisterij aan de Euterpedreef in Overvecht. Een man had de 23-jarige caissière bedreigd en was er vervolgens vandoor gegaan met een onbekende buit.

Meerdere agenten kwamen ter plaatse en in de omgeving werd gezocht naar de verdachte. Hij was echter nergens meer te vinden. De politie heeft daarom nu een foto gedeeld van de man. “Hopelijk herkent iemand de verdachte van de beelden”, aldus de recherche.

Tot slot meldt de politie dat de overval grote impact had op de caissière. “Het was een angstige gebeurtenis. Ze heeft er nog altijd last van.”