Politie zoekt dievenduo dat toeslaat in onder andere Utrecht

Woensdagavond 15 januari lopen een man en vrouw een koopjeswinkel aan de Oudegracht binnen, waar ze een tas vol portemonnees en handtassen buitmaken. Het stel wordt verdacht van meerdere diefstallen in het hele land. De politie deelt beelden waarop de verdachten duidelijk te herkennen zijn.

Op de betreffende avond loopt een vrouw omstreeks 17:30 uur een koopjeswinkel aan de Oudegracht binnen, waarna een man enkele seconden later de winkel betreedt. Op de beelden is vervolgens te zien hoe de vrouw een grote tas van de winkel vult met portemonnees en handtassen. Zodra de tas goed gevuld is, overhandigd ze de tas aan de man en lopen ze gezamenlijk de winkel uit.

Op het moment dat de verdachten door de beveiligingspoortjes lopen gaat het alarm af. Een beveiliger haast zich naar de uitgang en rent achter de verdachten aan naar buiten. De beveiliging weet de gestolen goederen terug te krijgen, maar de winkeldieven ontkomen.

De politie is op zoek naar het duo dat meerdere winkeldiefstallen heeft gepleegd en al meer dan €3000,- buit heeft gemaakt. Tips kunnen worden doorgegeven aan de politie.