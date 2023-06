Politie zoekt duo dat op slinkse wijze telefoon steelt op station Utrecht Centraal

De politie is op zoek naar de twee personen die op de foto te zien zijn omdat zij ervan verdacht worden een telefoon te hebben gestolen op station Utrecht Centraal. Ze stalen de telefoon van een vrouw die even daarvoor te hulp schoot toen de dieven hun kinderwagen uit de trein wilden halen.

Op donderdag 16 maart zat een 38-jarige vrouw in de trein vanuit Den Haag richting Utrecht. Rond 17.17 uur stapte ze uit op Utrecht Centraal en zag zij dat een man die ook uit de trein wilde stappen problemen had met zijn kinderwagen, met daarin een baby. De vrouw besloot te helpen en stopte haar telefoon in haar jaszak.

Op het moment dat het slachtoffer de buggy op de grond zette, brak het voetstuk af. De man liep naar haar toe om samen te kijken en vermoedelijk haalde hij op dat moment de telefoon uit haar zak. Toen verscheen opeens de vrouw die bij de verdachte hoorde en samen liepen zij naar de lift op het perron.

Lift

Op dat moment kwam het slachtoffer erachter dat haar telefoon weg was. Ze heeft onder meer in de trein en bij het spoor gezocht, maar de mobiel niet gevonden. Daarna liep ze naar de lift waar de verdachten waren met de vraag of zij iets hadden gezien. De vrouw gaf aan niks gezien hebben en liet ook de inhoud van haar tasje zien.

“Op het moment dat het slachtoffer de lift uit is, haalt de vrouwelijke verdachte achter haar broek een mobiel tevoorschijn, waarna de lift vertrekt richting de begane grond”, schrijft de politie. Het is niet bekend waarom het slachtoffer daarna niet ook naar de begane grond is gelopen.

Bekijk hier het signalement van beide verdachten.