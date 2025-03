Politie zoekt eigenaren van twee buitenboordmotoren gevonden onder verdachte omstandigheden

De politie in Utrecht wil weten van wie twee gevonden buitenboordmotoren zijn. Die werden gistermiddag aangetroffen ‘onder verdachte omstandigheden’.

De twee buitenboordmotoren werden gisteren in het centrum van Utrecht gevonden, meldt de politie. Wat die verdachte omstandigheden precies zijn, is nog niet duidelijk.

“We zijn op zoek naar de rechtmatige eigenaar of eigenaren”, schrijft het Basisteam Utrecht Centrum in een bericht op Instagram. “Herkent u een van deze motoren of weet u van wie deze motoren zijn?”