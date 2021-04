Politie zoekt getuigen en slachtoffers van mishandeling Vredenburgkade

De politie roept getuigen en slachtoffers van een mishandeling donderdagmiddag in de buurt van de Vredenburgkade in Utrecht op om zich te melden. Een man viel daar mensen lastig en werd daarvoor aangehouden. De politie komt graag in contact met getuigen en een van de mishandelde slachtoffers.

“We zijn op zoek naar drie vrouwen die op 1 april rond 14.50 uur bij de Vredenburgkade liepen en door de man zijn bespuugd”, schrijft de politie. “Daarnaast komen we ook graag in contact met een man die bij het stoplicht stond, die door de verdachte geslagen is. Wij nodigen deze mensen uit om alsnog aangifte te komen doen van dit ongewenste gedrag.”

Ook mensen die iets van het incident hebben meekregen, of misschien wel foto’s of een filmpje hebben gemaakt, kunnen zich melden bij de politie. Door te bellen of een tipformulier in te vullen.

De politie heeft een signalement van de verdachte gepubliceerd.