Politie zoekt getuigen van aanrijding bij Galgenwaard na wedstrijd van FC Utrecht Herculesplein in Utrecht. Foto: Politie.nl

De politie is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal van een aanrijding die op donderdag 31 juli plaatsvond op het Herculesplein in Utrecht, vlak bij stadion Galgenwaard. Een automobilist in een blauwe personenauto reed daarbij over het onderbeen van een voetganger. Het slachtoffer raakte zwaargewond.