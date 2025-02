Politie zoekt getuigen van ernstige mishandeling in Utrecht, waarbij slachtoffer op het hoofd wordt getrapt

Een 18-jarige man is in de nacht van 19 op 20 december ernstig mishandeld op het Vredenburgplein in Utrecht. Het slachtoffer verloor hierbij het bewustzijn en werd daarna nog op het hoofd getrapt. De politie heeft nu beelden verspreid waarop de verdachte te zien is.