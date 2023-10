Politie zoekt getuigen van explosie bij pand aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de explosie die in de nacht van zaterdag op zondag op de Amsterdamsestraatweg was. Een pand raakte bij de explosie beschadigd.

De meldkamer kreeg afgelopen zondagochtend om 03.21 uur bericht via het automatisch inbraakalarm van het pand, dat vlak bij de kruising met de Egelantierstraat is. De gevel van het gebouw is beschadigd geraakt, net als de ruiten en deuren.

De politie denkt dat er vuurwerk is afgestoken en is op zoek naar getuigen. “Was u zondagnacht in de buurt van de Amsterdamsestraatweg en heeft u iets verdachts gezien?

Of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie.”