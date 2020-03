Politie zoekt getuigen van straatroof in Utrechts Griftpark

De politie Utrecht zoekt getuigen van een straatroof in het Griftpark afgelopen weekend. Een 15-jarige jongen werd daar zaterdag rond 22.00 uur bedreigd door een groepje jongens.

Het slachtoffer fietste zaterdagavond met drie vrienden door het Griftpark. Bij een basketbalveldje praten de jongens met een groep meisjes die ze kennen. Terwijl ze daar staan, wordt het slachtoffer aangesproken door vier jongens die aan komen lopen.

De vier verdachten lokken het slachtoffer weg en bedreigen hem vervolgens. Het lukt hem om weg te rennen en zijn vrienden bellen de politie. De daders zijn door de agenten in de omgeving niet meer gevonden.

Een woordvoerder van de politie kan nog niet zeggen of er iets is buitgemaakt. “Dat maakt onderdeel uit van het onderzoek en dat is nog in volle gang.” De politie wil graag in contact komen met getuigen en zoekt nog naar de verdachten.