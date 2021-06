Politie zoekt getuigen van zware mishandeling in Krommerijnpark in Utrecht Bron: Instagramaccount Politie Utrecht Centrum

De politie is op zoek naar getuigen van een zware mishandeling in het Krommerijnpark in Utrecht. Het slachtoffer werd zo ernstig toegetakeld dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Het incident vond in de nacht van zaterdag 24 april op zondag 25 april plaats. Het slachtoffer liep rond 0.15 uur met zijn vrienden het park in. Hier ontstond een woordenwisseling met een andere groep jongens. Op een gegeven moment ontstond er een vechtpartij tussen de beide groepen. Hierbij heeft het slachtoffer volgens de politie 'fors' letsel opgelopen, waarvoor hij is opgenomen in het ziekenhuis. "Iemand moet iets gezien hebben of meer weten van de vechtpartij. Ook als je in de omgeving woont en een beveiligingscamera hebt, kun je waardevolle informatie hebben", schrijft de politie op sociale media.

