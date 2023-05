Politie zoekt jongen die vuurwerk door brievenbus van Utrechts gezin gooit

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht is dinsdagavond aandacht geweest voor een incident in Utrecht. In de nacht van 4 op 5 februari van dit jaar werd vuurwerk door de brievenbus van een woning gegooid. Het gezin dat daar woont, leeft volgens de politie nog steeds in angst.

Op beelden is te zien dat een jongeman rond 02.00 uur vuurwerk aansteekt, dat vervolgens door de brievenbus gooit en direct daarna wegrent. De vrouw, die samen met haar kinderen op het adres aan de Willem van Noortstraat woont, zegt in het duister te tasten.

“We zijn keurige mensen, we gaan met keurige mensen om. We hebben een eigen leven, we hebben nooit problemen met wie dan ook gehad. Dit had misschien ook een ander gezin kunnen overkomen.”

Angst

Nadat het vuurwerk explodeerde ontstond er een kleine brand in de woning van het gezin, maar het vuur was snel onder controle. Sinds het incident leven de bewoners in angst en zitten ze met vragen.

“Eigenlijk zijn we die nacht wakker gebleven, tot aan de ochtend om te verwerken wat er nou eigenlijk gebeurd is. Dat blijft niet bij die ene nacht. Een tijdje zit je daar mee. Het zit gewoon echt in je hersenen gegrift. […] Beseffen deze jongens wat voor schade zij berokkenen bij mensen die onschuldig zijn”, vraagt de vrouw zich af.

Bekijk de website van Opsporing Verzocht voor meer informatie over het incident.