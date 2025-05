Politie zoekt man die slijterij in de Utrechtse wijk Zuilen heeft geprobeerd te overvallen

Op vrijdagmiddag 28 februari heeft rond 17.30 uur een man met een pistool geprobeerd een drankspeciaalzaak aan de Doornburglaan in de Utrechtse wijk Zuilen te overvallen. De politie is op zoek naar de verdachte die de slijterijmedewerkster de schrik van haar leven heeft gegeven, waardoor ze ruim twee maanden ziek thuis kwam te zitten met angstaanvallen.

De man komt met een fiets aan bij winkelcentrum Rokade, en loopt vervolgens met een rode bivakmuts over zijn gezicht de slijterij in zodra hij ziet dat er alleen nog een medewerkster binnen is. Al dreigend met een pistool loopt hij naar de medewerkster en eist hij dat de kassa en kluis opengemaakt worden.

De medewerkster probeert het geld uit de kassa te halen en geeft aan dat er geen kluis is in de winkel. Als reactie daarop slaat de man de medewerkster meerdere keren in onder andere haar gezicht en ribben.

De vrouw begint te gillen, waarna een voorbijganger in de winkel polshoogte komt nemen. De verdachte richt vervolgens zijn pistool op de voorbijganger en bedreigt hem. Daarna rent de verdachte de winkel uit en vertrekt hij met zijn fiets.