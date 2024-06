Politie zoekt man die supermarktklant in Utrechtse wijk Overvecht bij de keel greep en mishandelde

De politie is op zoek naar een man die de klant van een supermarkt in de Utrechtse wijk Overvecht bij de keel greep en mishandelde. Het incident gebeurde op 1 april om 19.30 uur bij winkelcentrum Overkapel.



Het 35-jarige slachtoffer stond in de rij te wachten tot hij zijn boodschappen kon afrekenen, toen hij een medewerker van de supermarkt hoorde aankondigen dat er een andere kassa zou worden geopend. Toen hij naar die kassa wilde lopen, ontstond er een conflict.

De verdachte legde snel zijn boodschappen op de band, waarop het slachtoffer aangaf dat onbeschoft te vinden. De verdachte haalde het beurtbalkje van de band en gooide dat naar het slachtoffer, om hem vervolgens ook bij de keel te grijpen.

Omstanders en de beveiliging konden de twee mannen uit elkaar halen, waarna ook de politie werd gebeld. Die is nu op zoek naar de verdachte en heeft beelden van hem verspreid. De politie denkt dat de man mogelijk in de omgeving van de supermarkt woont. Mensen die meer weten over het incident, kunnen zich melden bij de politie.