Politie zoekt mensen die meer weten over steekincident op J. Kinkerstraat in Utrecht

De politie is op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over een ernstig steekincident vorige week op de J. Kinkerstraat. Twee mensen raakten daarbij zwaargewond.

De steekpartij was in de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 oktober rond 0.40 uur. De politie vermoedt dat de steekpartij iets te maken heeft met een vechtpartij tussen een groep mensen iets eerder op de avond. Die vechtpartij was rond middernacht in de buurt van Café Lidya aan de Amsterdamsestraatweg.

Mensen die getuige waren van het steekincident aan de J. Kinkerstraat en mensen die meer weten over wat er na de vechtpartij op de Amsterdamsestraatweg is gebeurd, kunnen volgens de politie belangrijke informatie hebben. Zij kunnen contact opnemen met de politie. Ook mensen die beelden hebben van die avond worden gevraagd zich te melden.