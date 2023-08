Politie zoekt nog twee mogelijke verdachten van steekpartij in theehuis aan Marco Pololaan in Utrecht

De politie is nog op zoek naar twee mogelijke verdachten van de steekpartij op de Marco Pololaan in Utrecht. In de nacht van maandag op dinsdag was daar in een theehuis een steekincident waarbij drie mannen gewond raakten. Eerder werden al drie andere verdachten opgepakt.



De politie pakte na het steekincident drie mannen op: een 62-jarige man en een 41-jarige man uit Utrecht en een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. In de tussentijd ging het politieonderzoek verder. Daaruit blijkt nu dat er mogelijk nog twee verdachten betrokken zijn geweest bij het steekincident. “De politie is op zoek naar mensen die hier meer informatie over hebben.”

Burgemeester Sharon Dijksma besloot donderdag om het theehuis waar het incident plaatsvond voor dertig dagen te sluiten. Dijksma hoopt naar eigen zeggen dat dat onderdeel is van een breder pakket waarmee de rustig in de omgeving kan terugkeren.