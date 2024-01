Politie zoekt nog twee verdachten van bedreiging buschauffeur in Utrecht en toont gezichten

De politie is nog op zoek naar twee verdachten die vorig jaar in Utrecht een buschauffeur hebben bedreigd en bespuugd. In totaal was de politie op zoek naar drie jongens, maar een 16-jarige verdachte heeft zich eerder deze week gemeld op het bureau.

Het incident gebeurde zaterdagavond 11 november 2023 rond 22.25 uur bij een bushalte in Kanaleneiland-Zuid. Drie jongens stapten de bus in en de chauffeur zag dat een jongen niet incheckte. Hij zei hier iets van en dit mondde uit in een bedreiging.

Eén van de jongens stak namelijk zijn hand in zijn zak en zei tegen de buschauffeur dat die ‘niet wil weten’ wat hij vast had. De chauffeur besloot hierop het drietal de bus uit te zetten en op dat moment ontstond er geduw en getrek. Een omstander schoot de buschauffeur te hulp en samen wisten zij de jongens de bus uit te werken.

Spugen

“De jongens zijn uit de bus, maar weten toch nog de buschauffeur te bespugen. En daar blijft het niet bij”, schrijft de politie. “Op het moment dat de chauffeur eindelijk de deuren heeft dicht gekregen, sloopt een van de jongens nog de buitenspiegel van de bus, waarna ze vertrekken. Wij willen graag weten wat de identiteit is van deze groep jongens die de bedreiging dan wel vernieling hebben aangericht.”

Eerder liet de politie al een foto zien waarop de drie verdachten onherkenbaar waren gemaakt. Dit werd gedaan omdat ze vermoedelijk minderjarig zijn. Als ze zich niet zouden melden zouden ze alsnog herkenbaar op het internet worden gezet. Dat is nu gedaan.