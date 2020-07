Politie zoekt overvaller in omgeving Zamenhofdreef in Utrecht

De politie is in de omgeving van de Zamenhofdreef in de Utrechtse wijk Overvecht op zoek naar een man die eerder een overval heeft gepleegd. In een melding op Burgernet wordt gezegd dat mensen de verdachte niet zelf moeten benaderen.

Waar de overval is gepleegd is niet bekend. De man zou na het misdrijf op een rammelende opoefiets in de richting van de Lidl zijn gereden.

De verdachte is licht getint, draagt een grijze jas en een donkere broek. Ook heeft hij een pet op. In de Burgernetmelding is te lezen dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar het noodnummer 112 moeten bellen als ze hem zien.