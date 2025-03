Hardloper in Utrecht overvallen door fatbikers met vuurwapen

Onder dreiging van een vuurwapen is een hardloper zaterdagavond 15 maart van zijn spullen beroofd. Dat gebeurde op de Vechtdijk in de buurt van Overvecht. De politie zoekt nog naar de verdachten.

Rond 19.45 uur rende het slachtoffer over de Vechtdijk, ter hoogte van sportvereniging Vechtzoom, in de richting van Maarssen. Twee in het zwart geklede jongens op een fatbike haalden hem in. Vervolgens sprong de bijrijder af en dwong de hardloper onder bedreiging van een vuurwapen zijn bezittingen af te staan.

De twee gingen er vervolgens op de fatbike weer vandoor, in de richting van de Marnixlaan. Het slachtoffer bleef ongedeerd, ‘maar is vanzelfsprekend enorm geschrokken’, meldt de politie. Agenten hebben zaterdagavond uitgebreid in de omgeving gezocht en meerdere fatbikes gecontroleerd, maar de verdachten zijn niet gevonden.

De bestuurder van de fatbike wordt geschat op 18 jaar, ongeveer 1.75 meter lang, met zwart haar en een stevig postuur. Zijn medepassagier had een slanker postuur, was iets kleiner en had krullend haar. Beiden droegen zwarte kleding.

De politie roept getuigen op om tips door te geven.