Politie zoekt verdachte die geld steelt van 87-jarige vrouw uit Utrecht

Een 87-jarige vrouw uit Utrecht is in november 2024 opgelicht door mensen die zich voordeden als bankmedewerker. Vervolgens wordt met de gestolen pinpas geld opgenomen bij een automaat aan de Kanaalstraat. De beelden van deze verdachte worden nu gedeeld door de politie.

Het 87-jarige slachtoffer werd vrijdag 15 november rond 17.00 uur gebeld. Via de telefoon werd haar verteld dat er mensen met verkeerde bedoelingen in haar straat zouden staan en dat er geld van haar rekening zou zijn overgemaakt.

De vrouw moest haar pinpas samen met de pincode in een enveloppe stoppen en die vervolgens meegeven aan een koerier. Rond 18.15 uur stond deze koerier voor haar deur.

De vrouw werd verteld dat zij zich geen zorgen hoefde te maken, omdat haar dochter al was ingelicht. Ook had zij via de telefoon een code gekregen die overeenkwam met de code van de koerier.

Goed op beeld

Even later, rond 18.40 uur, wordt er geld van haar rekening gehaald en omstreeks 18.55 uur wordt dat nog een keer gedaan. Een foto van de verdachte is zo’n twee weken geleden ook al gedeeld, alleen toen werd hij nog onherkenbaar gemaakt, omdat de politie het vermoeden had dat hij minderjarig zou zijn.

“Hij heeft zich niet gemeld en daarom tonen wij hem nu herkenbaar. Hij staat ontzettend goed op beeld en ook in het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld wordt de jongen getoond. Weet jij wie hij is? Laat het dan de politie weten.”

Bekijk alle informatie over deze zaak op de website van de politie.