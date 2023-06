Politie zoekt verdachte die in café aan de Donkere Gaard in Utrecht glas kapotslaat in gezicht van 34-jarige man

De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van zware mishandeling. In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 november 2022 sloeg hij in een café aan de Donkere Gaard een glas kapot in het gezicht van een 34-jarige man.

Een man en een vrouw besluiten die nacht, nadat ze samen uiteten zijn geweest, om rond 0.00 uur nog een laatste drankje te drinken in het café aan de Donkere Gaard, waar het die nacht misgaat. Het is druk in het café, maar het stel weet een plekje te vinden.

Kort daarna komt een groep van vijf onbekende mannen bij de man en de vrouw staan en een van de mannen uit de groep raakt in gesprek met het 34-jarige slachtoffer. Het slachtoffer merkt dat de man steeds agressiever wordt, waarop hij hem vraagt of hij wat rustiger aan wil doen. De situatie escaleert vervolgens. De verdachte neemt nog een slok van zijn biertje en slaat vervolgens het glas kapot in het gezicht van het slachtoffer. Hij slaat het slachtoffer ook nog een aantal keer op zijn hoofd.

De verdachte is door omstanders vastgegrepen en mee naar buiten genomen, maar toen de politie arriveerde was de verdachte vertrokken. De politie weet nu, meer dan een half jaar later, nog niet wie de verdachte is. Getuigen kunnen zich bij de politie melden. Op de website van de politie staat een signalement van de man.