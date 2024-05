Politie zoekt verdachten die 57-jarige man mishandelden aan de Tampicodreef in Utrecht

Aan de Tampicodreef in de Utrechtse wijk Overvecht is vrijdagavond 22 maart een 57-jarige man mishandeld. Na een verkeersconflict werd de man achtervolgd, waarna hij werd ingesloten en aangevallen. De politie zoekt nog naar de twee verdachten en deelt beelden.

Een 57-jarige man werd vrijdagavond 22 maart mishandeld in Utrecht. Het incident vond plaats op de Tampicodreef, in de wijk Overvecht. Het slachtoffer stapte rond 22.30 uur in zijn auto en reed weg vanaf de Amsterdamsestraatweg. Vrij snel daarna reed een auto achter hem die begon te bumperkleven.



Het slachtoffer bleef de verkeersregels volgen, maar de auto bleef bumperkleven. Daarop raakten de inzittenden van de auto’s in conflict met elkaar. De twee inzittenden van de achtervolgende auto maakten duidelijk dat ze met de man wilden vechten.

De man probeerde de achtervolgende auto af te schudden, maar reed een doodlopende straat in, de Tampicodreef. Het slachtoffer stapte uit. Ook de achtervolgende auto reed de straat in, waarna de twee inzittenden op de man af kwamen. De man werd vervolgens mishandeld door de twee verdachten.

De politie zoekt nog naar de twee verdachten en deelt beelden van het voorval. Mensen die de verdachten herkennen of beschikken over meer informatie, kunnen zich melden bij de politie.