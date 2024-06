Politie zoekt verdachten die drie mannen mishandelden in café in Utrecht

De politie zoekt twee agressieve jongemannen, die in de nacht van donderdag op vrijdag 19 april drie andere mannen mishandelden. Het incident vond plaats in een café aan de Lange Jansstraat in Utrecht. De politie verspreidt nu signalementen van de verdachten.

De politie is op zoek naar twee verdachten die verantwoordelijk zijn voor de mishandeling van drie mannen in een café aan de Lange Jansstraat in Utrecht. Er ontstond rond 1 uur ‘s nachts ruzie tussen twee groepen in het café. Twee jongemannen probeerden dit te stoppen, maar de twee verdachten bleven zich uitdagend gedragen. De cafémedewerkers vroegen hen het café te verlaten. Dat gebeurde in eerste instantie, maar later kwamen ze terug.



Ze sloegen de twee jongemannen die de ruzie eerder probeerden te stoppen in elkaar. De café-eigenaar greep in en wilde een van de verdachten het café uitzetten, maar dat lukte niet. De eigenaar werd door een van de verdachten vastgepakt bij zijn keel. Hij kreeg meerdere klappen op zijn gezicht, waarna hij zijn bewustzijn verloor. Toen hij bijkwam, waren de verdachten weg. Volgens de politie waren de verdachten mogelijk onder invloed van harddrugs.

Signalementen

De politie heeft de verdachten nog niet gevonden en verspreidt nu signalementen van de twee personen. Beide mannen zijn tussen de 20 en 25 jaar oud en hebben een lichte huidskleur. Een van de verdachten heeft krullend haar en droeg een opvallende jas met de naam ‘Lake Union’ achterop. De andere verdachte, met achterovergekamd haar, droeg een wit T-shirt, een donkere broek en witte sneakers. Tips kunnen aan de politie worden doorgegeven.