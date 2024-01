Politie zoekt verdachten van bedreiging buschauffeur en vernieling bus in Kanaleneiland in Utrecht

De politie is op zoek naar drie verdachten die in november vorig jaar een buschauffeur hebben bedreigd, bespuugd en de bus hebben vernield. Het incident gebeurde bij bushalte Kanaleneiland-Zuid in Utrecht, toen de buschauffeur de jongens aansprak omdat een van hen niet incheckte.